ORF 1 16:05 bis 16:25 Comedyserie The Big Bang Theory Souvlaki statt Pizza USA 2011 Stereo Untertitel 16:9 Merken Sheldon kann nicht ins Bad, weil Leonard gerade mit Priya unter der Dusche steht. Sheldon ist außer sich und wirft Leonard schwere Verstöße gegen die Mitbewohner-Vereinbarung vor. Priya nimmt sich der Sache an und kann in Leonards Sinne erklären, dass die Vereinbarung in diesen Punkten juristisch nicht haltbar ist. Als Leonard, Howard, Raj und Priya dann auch noch am Pizza-Tag griechisches Essen ins Haus holen, ist Sheldon vollends mit den Nerven am Ende. Er flüchtet zu Penny. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Chuck Lorre, Steven Molaro, Eric Kaplan Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6