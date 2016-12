Schweiz 2 17:45 bis 18:35 Krimiserie Kommissar Rex Jagd nach dem ewigen Leben D, A 2000 Stereo Dolby Digital HDTV Merken In der Wiener Nationalbibliothek öffnet eine aufsehenerregende Ausstellung ihre Pforten. Das Werk des Grafen Egon Reichenberg, eines bedeutenden Botanikers des 19. Jahrhunderts, galt lange als verschollen und ist jetzt endlich wieder aufgetaucht. Der Legende nach hat Reichenberg in Tibet das Rezept für eine Lebensverlängerung gefunden. Der Graf wurde weit über hundert Jahre alt und starb schliesslich eines unnatürlichen Todes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Martin Weinek (Fritz Kunz) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Konstanze Breitebner (Dr. Alexandra Jungwirth) Christoph Dostal (Felix Nordegg) Nils Nelleßen (Michael Stoll) Originaltitel: Kommissar Rex Regie: Bodo Fürneisen Drehbuch: Peter Hajek, Peter Moser Kamera: Dieter Chill Musik: Gerd Schuller, Peter Wolf Altersempfehlung: ab 12