Tele 5 01:55 bis 03:10 Actionfilm Rare Exports - Eine Weihnachtsgeschichte FIN, N, F, S 2010 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Tief unter der Erde im Norden von Lappland ruht Sankt Nikolaus in einer Eiskapsel und wartet auf seine Erweckung zum Beispiel durch einen ausländischen Bohrtrupp, der sich von der Entdeckung einen Riesenreibach verspricht. Mit größter Sorge beobachtet die Aktion der kleine Sohn des Rentierjägers, der unlängst mal nicht brav war und am Vorabend von Weihnachten zu Recht nicht Gutes befürchtet. Tatsächlich verschwinden bald spurlos kleine Kinder, derweil einer der Jäger in seiner Falle eine mehr als seltsame Entdeckung macht. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Onni Tommila (Pietari Kontio) Jorma Tommila (Rauno Kontio) Per Christian Ellefsen (Riley) Tommi Korpela (Aimo) Rauno Juvonen (Piiparinen) Ilmari Järvenpää (Juuso) Jonathan Hutchings (Brian Greene) Originaltitel: Rare Exports Regie: Jalmari Helander Drehbuch: Jalmari Helander Kamera: Mika Orasmaa Musik: Juri Seppä, Miska Seppä Altersempfehlung: ab 16