Tele 5 23:45 bis 01:30 Horrorfilm Ju-on: The Grudge J 2002 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bei Recherchen stößt Volontärin Rika eher zufällig auf den Tatort eines innerfamiliären Massakers und verliert nach einer spukhaften Erscheinung das Bewusstsein. Detective Nakagawa von der Mordkommission konfrontiert sie bald darauf mit der nicht eben beruhigenden Erkenntnis, dass Mordfälle wie dieser in jenem Haus keine Ausnahme sind und etwaige Zeugen gerne rätselhafte Tode sterben. Um sich Gewissheit zu verschaffen, forscht Rika nach, und stößt auf einen geheimnisvollen Fluch von erheblicher Breitenwirkung. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Megumi Okina (Rika Nishina) Misaki Itô (Hitomi Tokunaga) Misa Uehara (Izumi Toyama) Yui Ichikawa (Chiharu) Kanji Tsuda (Katsuya Tokunaga) Kayoko Shibata (Mariko) Yukako Kukuri (Miyuki) Originaltitel: Ju-on Regie: Takashi Shimizu Drehbuch: Takashi Shimizu Kamera: Tokushô Kikumura Musik: Shirô Satô Altersempfehlung: ab 18