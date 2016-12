ORF 2 14:20 bis 16:05 Heimatfilm Sissi A 1955 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die machtbewusste Erzherzogin Sophie (Vilma Degischer) hat beschlossen, dass ihr Sohn, Kaiser Franz Joseph von Österreich (Karlheinz Böhm), um der Staatsraison willen endlich heiraten muss. Ihre sorgfältig getroffene Wahl fällt auf Helene (Uta Franz), genannt Nené, die älteste Tochter ihrer Schwester Ludovika (Magda Schneider). Der junge Kaiser ist nicht begeistert, dass die Vermählung über seinen Kopf hinweg arrangiert wird, doch er fügt sich. Bei einem Treffen in Bad Ischl, zu dem Ludovika mit Nené und deren jüngerer Schwester Sissi (Romy Schneider) anreist, soll das Paar sich kennenlernen. Um den hektischen Vorbereitungen auf die Hofzeremonie zu entfliehen, geht Sissi fischen und begegnet dabei zufällig dem Kaiser - den sie sich förmlich "angelt". Franz Joseph ist von der natürlichen Anmut der ihm unbekannten jungen Frau sofort fasziniert und verabredet mit ihr ein heimliches Treffen. Als er ihr beim Staatsempfang zu Ehren seines Geburtstages wieder begegnet, erfährt er, dass die schöne Unbekannte Nenés Schwester Sissi ist. Während des feierlichen Soupers hat Franz Joseph nur Augen für sie - und gibt zur großen Überraschung des Hofes seine Verlobung mit Sissi bekannt. Die strenge Erzherzogin ist entsetzt, doch Franz Joseph setzt sich erstmals gegen seine Mutter durch und führt Sissi schließlich vor den Altar. Die aufwendig ausgestattete und gefühlvoll inszenierte Geschichte um die exzentrische österreichische Kaiserin Elisabeth, genannt Sissi, zählt mit über 6,5 Millionen Kinobesuchern zu den ganz großen Erfolgen des deutschsprachigen Nachkriegskinos. Erfolgsregisseur Ernst Marischka zog alle Register der Prachtentfaltung und inszenierte ein glanzvolles Traumfinale, wie man es bis dahin nur aus dem Hollywoodkino kannte. Der erst 16-jährigen Romy Schneider und dem ebenfalls noch jungen Karlheinz Böhm ebnete der Welterfolg von "Sissi" den Weg zu einer internationalen Schauspielkarriere. Das Erste zeigt am 2. Weihnachtsfeiertag mit "Sissi, die junge Kaiserin" sowie "Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin" den zweiten und den dritten Film der berühmten Sissi-Trilogie aus den 50er Jahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Romy Schneider (Principessa Elisabeth of Bavaria aka Sissi) Karlheinz Böhm (Imperatore Franz Joseph) Magda Schneider (Contessa Ludovika) Uta Franz (Principessa Helene called Nene) Gustav Knuth (Duca Max of Bavaria) Vilma Degischer (Archduchessa Sophie) Josef Meinrad (Gendarmerie-Major Böckl) Originaltitel: Sissi Regie: Ernst Marischka Drehbuch: Ernst Marischka Kamera: Bruno Mondi Musik: Anton Profes Altersempfehlung: ab 6