TF1 01:35 bis 02:30 Sonstiges New York police judiciaire La chasse est ouverte USA 2002 Stereo 16:9 HDTV Vance Grodie, un brillant avocat qui avait le vent en poupe, est retrouvé mort, assassiné, juste après un procès victorieux au cours duquel il avait réussi à disculper son client du meurtre avec préméditation d'un policier. L'affaire avait d'ailleurs été largement médiatisée. Une délicate enquête commence, qui oblige Briscoe et Green à interroger leurs collègues, ce qu'ils semblent faire à contrecoeur. Malheureusement, les deux policiers ne sont pas au bout de leurs peines. Leurs investigations les mettent face à des vérités inconfortables... Schauspieler: Jerry Orbach (Lennie Briscoe) Sam Waterston (Jack McCoy) Jesse L. Martin (Eddie Green) S. Epatha Merkerson (Anita Van Buren) Fred Dalton Thompson (Arthur Branch) Elisabeth Röhm (Serena Southerlyn) Tovah Feldshuh (Danielle Melnick) Originaltitel: Law & Order Regie: Matthew Penn Drehbuch: Richard Sweren, Dick Wolf Musik: Mike Post