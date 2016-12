TF1 23:05 bis 23:55 Sonstiges Esprits criminels Le 7e passager USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Un paranoïaque schizophrène fait une crise de délire à bord d'un train, dont il prend tous les passagers en otages. Parmi ceux-ci, se trouve Elle, qui était à bord du train. Hotch et Gideon doivent entrer dans son jeu pour tenter de le convaincre de ne blesser personne. Afin de dénouer la situation plus rapidement, ils font appel au docteur Reid. Celui-ci tente de négocier avec le déséquilibré en lui laissant croire qu'il partage sa vision du monde. Le négociateur espère ainsi arriver à le persuader de relâcher ses otages avant qu'il ne soit trop tard. Mais l'agresseur est dans un état dépressif très grave, qui l'empêche d'entendre raison. Les minutes sont comptées... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Thomas Gibson (Aaron "Hotch" Hotchner) Mandy Patinkin (Jason Gideon) Matthew Gray Gubler (Spencer Reid) Shemar Moore (Derek Morgan) Lola Glaudini (Elle Greenway) AJ Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Félix Enríquez Alcalá Drehbuch: Jeff Davis Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon, Mark Mancina

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 299 Min. Das Supertalent

Show

RTL 00:00 bis 02:15

Seit 119 Min. Vier Brüder

Actionfilm

Sat.1 00:00 bis 02:00

Seit 119 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 99 Min.