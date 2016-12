TF1 20:55 bis 23:05 Sonstiges La Belle et la Bête F, D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken 1810. Après le naufrage de ses navires, un marchand ruiné doit s'exiler à la campagne avec ses six enfants. Parmi eux se trouve Belle, la plus jeune de ses filles, joyeuse et pleine de grâce. Lors d'un éprouvant voyage, le marchand découvre le domaine magique de la Bête qui le condamne à mort pour lui avoir volé une rose. Se sentant responsable du terrible sort qui s'abat sur sa famille, Belle décide de se sacrifier à la place de son père. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent Cassel (Le prince/La bête) Léa Seydoux (La belle) André Dussollier (Le marchand) Eduardo Noriega (Perducas) Myriam Charleins (Astrid) Audrey Lamy (Anne) Sarah Giraudeau (Clotilde) Originaltitel: La belle et la bête Regie: Christophe Gans Drehbuch: Christophe Gans, Sandra Vo-Anh Musik: Pierre Adenot Altersempfehlung: ab 6