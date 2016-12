TF1 15:25 bis 17:05 Sonstiges Profession Père Noël USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Holly, une jeune vétérinaire, file le parfait amour avec son compagnon Connor, un concepteur de jouets. Noël approchant, Connor demande à Holly d'inviter ses parents. Il souhaite en effet demander la main de sa fiancée le soir du réveillon. Mais à cette époque de l'année, les parents de Holly, qui vivent très loin dans le Nord, sont débordés. Connor suggère aussitôt de les rejoindre. Les voilà donc partis pour le bout du monde. Ce que Holly a caché à Connor, c'est qu'elle est en réalité la fille du Père Noël. Il ignore que s'il l'épouse, il s'engagera en même temps à devenir le prochain Père Noël. C'est la tradition familiale. Mais comment le lui annoncer - Ne va-t-il pas fuir devant cette responsabilité ?... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Laura Bell Bundy (Holly Claus) Jesse Hutch (Connor) Tony Cavalero (Jack Frost) Meredith Baxter (Jessica Claus) Michael Gross (Nick Claud) Gabe Khouth (Mario) Michael Teigen (monsieur Wegman) Originaltitel: Becoming Santa Regie: Christie Will Drehbuch: Barbara Kymlicka Musik: Jeremy Adelman