TF1 20:55 bis 23:25 Sonstiges Danse avec les stars Episode 9 : demi-finale Stereo Live 16:9 HDTV Merken Pour cette demi-finale, ne sont plus en lice que Camille Lou, Laurent Maistret, Artus et Karine Ferri. Et pour cette avant-dernière soirée de compétition, les quatre couples sont coachés par les jurés. Marie-Claude Pietragalla, Chris Marques, Jean-Marc Généreux et Fauve Hautot sont chacun en charge d'un binôme, assurant l'entraînement, la direction artistique et le choix de la chorégraphie. Ils accompagnent leur couple durant toute la semaine et participent à sa prestation lors du prime. Pour la demi-finale, les couples doivent réaliser une seconde danse afin d'échapper au face-à-face, qui fait son grand retour cette saison. Les deux couples les moins convaincants s'affronteront pour défendre leur place et gagner leur ticket pour la finale de "Danse avec les stars" septième saison, qui se déroulera vendredi soir. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sandrine Quétier, Laurent Ournac Gäste: Gäste: Marie-Claude Pietragalla, Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot