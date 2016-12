TF1 16:20 bis 17:55 Sonstiges Noël sur la glace CDN 2016 Stereo 16:9 Merken Claire, une patineuse artistique, est coachée depuis plusieurs années par Julian, un ancien patineur de haut niveau. Elle redouble d'efforts pour décrocher une place aux mondiaux mais les entraînements intensifs l'épuisent, et elle chute lors d'un entraînement, se blessant à la cheville. Elle est envoyée dans une clinique à la montagne, où elle fait la connaissanc de Luke, un ancien hockeyeur. Celui-ci tombe aussitôt sous son charme. Claire, outrepassant les conseils des médecins, décide d'aller patiner sur un lac gelé. Mais la glace se brise et elle ne doit la vie sauve qu'à Luke, qui passait par là. Luke lui présente sa fille Chamonix, 8 ans, une de ses petites fans, lorsque Julian arrive à la clinique pour surveiller sa protégée... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Leah Renee (Claire) Michael Teigen (Jullian) Gracyn Shinyei (Chamonix) Blaine Anderson (le père de Claire) Amelie Will Wolf (Claire jeune) Howard Storey (Phil) Rhonda Dent (la journaliste) Originaltitel: A Snow Capped Christmas Regie: Christie Will Drehbuch: Barbara Kymlicka Musik: Christopher Nickel