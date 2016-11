BR Fernsehen 11:15 bis 12:00 Dokumentation Länder-Menschen-Abenteuer New Brunswick - Am Lachsfluss D 2010 Stereo 16:9 Live TV Merken Sonne, Kälte, minus 16 Grad: typisches Wetter im Nordosten Kanadas. Trucker Delton Curtis wagt sich mit seinem 25 Jahre alten Laster in die Wälder, um Holz zu holen. Micmac-Indianer Howard Augustin macht sich auf den alten Schneeschuhen seines Vaters auf den Weg in den Wald, er sucht Cranberries. Marylin und Basil Kryrvin wiederum leben im Wald in einer Siedlerhütte ohne Strom. Ihr wichtigstes Utensil ist eine Kettensäge, um genügend Holz für den Winter schlagen zu können. Ein Jahr im Leben der Menschen von New Brunswick inmitten atemberaubend schöner Natur - ein Leben zwischen Fliegenfischen am Lachsfluss, Wigwam-Bau in der Tradition der Alten und viel Improvisationstalent, wenn mal was kaputtgeht. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Länder - Menschen - Abenteuer