OKTO 02:10 bis 02:15 Magazin Dajgezzen Merken Presse Chefredakteur Rainer Nowak und Peter Menasse (Chefredakteur von Nu) treffen sich zum Dajgezzen auf Okto. Was sich im jüdischen Magazin Nu seit Jahren bewährt hat, kommt jetzt also auch ins Fernsehen - und zwar in schwarz-weiß. Dajgezzen schließt an die jüdische Kaffeehaus-Kultur an. Man sitzt zusammen, redet gerne und viel, macht sich lustig über Andere, den Gesprächspartner und auch über sich selbst. Immer schwingt Sorge mit: Alles ist schon schlecht genug, wird noch schlechter werden, da hilft nur Humor und die Freude am miteinander reden. Solange der Ober noch einen Kaffee bringt und einem die Themen nicht ausgehen, lässt es sich dajgezzen, dass es eine Freude ist. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Dajgezzen