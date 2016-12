RTL TVI 23:00 bis 23:50 Sonstiges The Killing La route d'Hamelin USA 2013 Stereo Merken Ambiance crépusculaire, enquête à tiroirs, implication politique et complot diabolique: tout est réuni pour une plongée policière qui prend son temps. Avec Mireille Enos («Big Love») et Michelle Forbes («True Blood»). Suspense et réalisme en profondeur: l?adaptation américaine de la célèbre série danoise. Une collégienne, Rosie Larsen a été assassinée. Son corps avait été retrouvé dans le coffre d?une voiture immergée dans un lac de la banlieue de Seattle. Obstinée, obsessionnelle, instinctive, Sarah Linden a mené son enquête jusqu?à l?arrestation du conseiller Darren Richmond, alors en pleine campagne électorale. Mais l?affaire rebondit, il apparaît que la photo incriminant Richmond est un faux, tandis qu?un ami du père de Rosie n?a pu retenir sa fureur : il a grièvement blessé l?homme politique qui se trouve dans le coma? Encore une fois, Sarah Linden doit repousser son départ et poursuivre les investigations avec son co-équipier, Stephen Holder. Les deux enquêteurs sont sur la piste d?un implacable complot dont les ramifications vont mettre leurs relations en péril? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mireille Enos (Sarah Linden) Joel Kinnaman (Stephen Holder) Elias Koteas (James Skinner) Hugh Dillon (Francis Becker) Gregg Henry (Carl Reddick) Rowan Longworth (Adrian Seward) Vincent Cole (Officer Chadwick) Originaltitel: The Killing Regie: Daniel Attias Drehbuch: Dawn Prestwich, Nicole Yorkin, Veena Sud Musik: Frans Bak