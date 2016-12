RTL TVI 20:30 bis 21:20 Serien Chicago Fire Tage wie dieser USA 2014 Stereo Merken Le père de Jason attend Peter à la caserne afin de lui présenter ses excuses quant à son comportement, alors qu'il comprenait qu'ils n'avaient pas pu sauver son fils. Peter pense en avoir fini avec Lullo mais il n'en est rien. Pendant ce temps, Mills traite les conséquences de l'appel précédent, et la relation entre Dawson et Casey prend une tournure dramatique. De plus le fait d'avoir trouvé Gaby en compagnie de Peter n'a pas arrangé l'affaire. De son côté, Boden attend l'arrivée de son nouvel enfant, mais une légère tension dans son couple gâche un peu la fête : le choix du nom pose problème... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jesse Spencer (Matthew Casey) Taylor Kinney (Kelly Severide) Monica Raymund (Gabriela Dawson) Eamonn Walker (Chief Wallace Boden) Charlie Barnett (Peter Mills) Kara Killmer (Sylvie Brett) David Eigenberg (Christopher Herrmann) Originaltitel: Chicago Fire Regie: Holly Dale Drehbuch: Michael Brandt, Derek Haas Kamera: Lisa Wiegand Musik: Atli Örvarsson