RTL TVI 16:30 bis 17:40 Sonstiges Les reines du shopping Samira F Stereo Merken 5 femmes, âgées de 18 à 70 ans, qui aiment le shopping et prêtent la plus grande attention à leur look, se lancent dans la première compétition de shopping de France, sous le regard expert de Cristina Cordula, conseillère en stylisme ! La compétition entre les candidates promet d'être acharnée cette semaine ! 5 anciennes gagnantes font leur retour au showroom pour remporter le titre suprême de " Reine des Reines du shopping ". Christelle, Mindula, Sarah, Michèle et Samira devront trouver cette semaine le look idéal pour le thème " Glamour avec une robe de soirée " avec un budget exceptionnel de 800 euros et pas un centime de plus ! Samira, 43 ans, pétillante belge, avait été élue sur le thème " Irrésistible pour le 31 décembre ". Enchantée par le thème de cette semaine, elle se lancera pleine d'assurance à l'assaut des boutiques parisiennes. Saura-t-elle séduire Cristina Cordula et ses rivales pour autant - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cristina Cordula Originaltitel: Les reines du shopping

