RTL TVI 13:40 bis 15:25 Komödie Les amoureux de Noël USA, CDN 2005 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Deux parfaits inconnus, Gina et Seth, correspondent depuis plus de 13 ans. Cette relation purement platonique a une chance d'évoluer car leurs obligations professionnelles les conduisent à Boston à la même période. La vie leur apporte cette opportunité, qu'ils n'apprécient pas forcément à sa juste valeur. Car, même si leur histoire est très belle, ils ont menti sur un élément capital. Aucun des deux n'a envoyé à l'autre sa véritable photo d'identité. Vont-ils se rencontrer tout de même en expliquant l'imposture - Ou laisser place à leurs "doubles", quitte à passer à côté d'une belle histoire d'amour ?... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marla Sokoloff (Gina) Patrick J. Adams (Seth) Lindy Booth (Ellen) Jonathan Cherry (Matt) Shawn Lawrence (Mr. Dugan) Art Hindle (Mr. Howard) Len Silvini (Vendor) Originaltitel: Christmas in Boston Regie: Neill Fearnley Drehbuch: Stephanie T. Baxendale Musik: Robert Carli

