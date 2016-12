RTL TVI 22:15 bis 23:45 Sonstiges Scary Movie 4 USA 2006 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Cindy, qui a assisté au suicide de l'un de ses amis, décide de repartir à zéro et se lance dans un emploi d'infirmière à domicile. C'est ainsi qu'elle finit par se retrouver dans une maison hantée, où elle tombe nez à nez avec le fantôme d'un enfant... Cindy fait également la connaissance de Tom, un père de famille divorcé, dont elle tombe amoureuse. Elle parvient même à lui confier son traumatisme, qui la ronge depuis longtemps : elle avait provoqué un carnage lorsqu'elle était boxeuse... Soudain, la situation dégénère lorsque les aliens envahissent la Terre. Tom est obligé de fuir avec sa famille, alors que Cindy prend une autre direction et s'intéresse à un indice donné par le fantôme de l'enfant. D'après lui, seul son père serait en mesure de l'aider à combattre les envahisseurs... Alors qu'elle se lance à sa recherche, Cindy retrouve son amie Brenda et toutes deux arrivent dans un village isolé. Pendant ce temps, le Président des Etats-Unis s'apprête à dévoiler son plan de contre-attaque à l'invasion extraterrestre à l'ONU... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Carmen Electra (Holly) Michael Madsen (Oliver) Bill Pullman (Henry Hale) Leslie Nielsen (President Baxter Harris) Anna Faris (Cindy) Regina Hall (Brenda) Craig Bierko (Tom) Originaltitel: Scary Movie 4 Regie: David Zucker Drehbuch: Craig Mazin, Jim Abrahams, Pat Proft, Shawn Wayans, Marlon Wayans, Buddy Johnson, Phil Beauman, Jaso Musik: James L Venable Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 330 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 130 Min. Aktenzeichen XY... ungelöst

Magazin

ZDF 01:30 bis 03:00

Seit 60 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 60 Min.