RTL TVI 20:20 bis 22:15 Komödie Voisins du troisième type USA 2012 Dans la ville de Glenview, Evan Trautwig aime aider son semblable et organise des activités utiles à la communauté. Alors, quand le veilleur de nuit d'un supermarché est retrouvé mort, la peau arrachée et recouvert d'une substance visqueuse verte, il décide de monter une équipe de surveillance du quartier. Trois personnes postulent. Evan doit composer avec Bob, un ouvrier en construction, Franklin, un jeune homme qui aurait aimé devenir officier de police mais qui a raté l'oral, la partie physique et les tests de santé mentale du concours, et enfin Jamarcus, un récent divorcé. La joyeuse équipe patrouille et tombe sur un Alien. Elle doit se rendre à l'évidence qu'il n'est pas arrivé seul. Les Aliens se cachent parmi la population et peut-être même parmi eux. Mais comment éviter l'invasion ?... Schauspieler: Ben Stiller (Evan) Vince Vaughn (Bob) Jonah Hill (Franklin) Richard Ayoade (Jamarcus) Rosemarie DeWitt (Abby) Will Forte (Sergent Bressman) Mel Rodriguez (Chucho) Originaltitel: The Watch Regie: Akiva Schaffer Drehbuch: Jared Stern, Seth Rogen, Evan Goldberg Musik: Christophe Beck, George Drakoulias Altersempfehlung: ab 12