RTL TVI 13:40 bis 15:25 Sonstiges Les oubliés de Noël CDN 2010 Stereo Merken A la veille de Noël, la famille Benson au grand complet prend la route pour quelques jours de vacances. A bord de la voiture, Annie et Charles, les parents, Trish, leur adolescente matérialiste, et Nolan, le fils un peu introverti. En voulant gagner du temps, ils se trompent d'itinéraire et se retrouvent perdus au milieu de nulle part, dans un village totalement isolé du monde. Leur seule solution de repli réside dans un petit café, tenu par Samantha, un endroit hors du temps, où les réseaux sociaux ne passent pas. A première vue, un moment difficile à passer mais qui peut se transformer en occasion unique de renouer le dialogue entre parents et enfants, souvent occupés par leurs carrières ou internet... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lauren Holly (Annie Benson) Rick Roberts (Charles Benson) Azer Greco (Nolan Benson) Torri Webster (Trish Benson) Stephanie Belding (Samantha Bee) Joe Pingue (Jeremiah Bee) Phillip Jarrett (Coleman Burkins) Originaltitel: The Town Christmas Forgot Regie: John Bradshaw Drehbuch: Jim Makichuk Musik: Stacey Hersh