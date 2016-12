RTL TVI 13:40 bis 15:25 Sonstiges Le costume du Père Noël CDN 2010 Stereo Merken Drake Hunter, dirigeant du magasin de jouets Hunter, a transformé la manufacture de son père, jusque-là réputée pour sa qualité, en un business impitoyable et rentable. Il n'aime pas les bambins et encore moins les fêtes de fin d'année. Le destin va lui jouer un tour en le transformant en père Noël. Forcé à travailler dans un magasin de jouets, il va rencontrer la petite Gemma. Sa vision des enfants et de la famille va prendre une toute autre tournure... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Kevin Sorbo (Drake Hunter) Jodie Dowdall (Nancy Baxter) Derry Robinson (Kriss Krandal) Rosemary Dunsmore (Marge) Jason Blicker (Norm Dobson) Darrell Faria (Sebastian) Jennifer Gibson (Alicia) Originaltitel: The Santa Suit Regie: Robert Vaughn Drehbuch: Kevin Commins Musik: Stacey Hersh