RTL TVI 22:40 bis 23:30 Sonstiges Secrets and Lies: L'affaire Tom Murphy La reconstitution USA 2015 Stereo Merken Après avoir vainement tenté de rendre visite à ses filles que Christy refuse de lui présenter, Ben passe la journée avec Dave et tente de reconstituer les événements, le soir où Tom a été tué. Dave donne à Ben la lampe de poche qu'il avait cachée pour lui éviter la prison, et ils décident ensemble de la détruire. Ben apprend que cette nuit-là, Dave lui avait donné un sédatif pour qu'il se calme après la dispute qu'il avait eu avec sa femme. Il apprend également, qu'il agitait la photo d'un bébé, c'est pourquoi l'inspectrice Cornell en a déduit qu'il savait que Tom était son fils. De plus, Ben retrouve une dent de Tom dans sa poche, ce qui lui rappelle tout ce qu'il s'est passé. Il se souvient que l'appel téléphonique qu'il avait passé la nuit en question, en pensant s'adresser à Jess, consistait à lui dire qu'il était désolé que Christy se mêle de leurs affaires. Il révèle ensuite à Cornell qu'il s'est dirigé vers la maison de Tom lorsqu'il a vu son tricycle traîner dans l'allée. Il se voit parler à Jess, et se souvient que Tom s'est réveillé parce qu'il avait perdu une dent. Ben l'a remis au lit, et lui a pris sa dent pour la petite souris. Cornell déclare que ses propos ne prouvent en rien son innocence, mais Ben est heureux car il sait maintenant qu'il n'a pas tué le petit garçon... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ryan Phillippe (Ben Crawford) KaDee Strickland (Christy Crawford) Dan Fogler (Dave Lindsey) Natalie Martinez (Jess Murphy) Indiana Evans (Natalie Crawford) Belle Shouse (Abby Crawford) Juliette Lewis (Detective Andrea Cornell) Originaltitel: Secrets and Lies Regie: Laura Innes Drehbuch: Andrew Wilder, Barbie Kligman, Noah Nelson

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 315 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 115 Min. CSI: Miami

Krimiserie

RTL 01:30 bis 02:20

Seit 45 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 45 Min.