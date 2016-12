RTL TVI 19:45 bis 20:15 Sonstiges Enquêtes Patrouilles à Schaerbeek / Voiture tunée Stereo Merken "Patrouilles à Schaerbeek": Patrouille de jour tout d'abord dans le zone Nord de Bruxelles. Nos équipes suivent les inspecteurs de la zonale. Cette brigade intervient en renfort des autres patrouilles. "Voiture tunée": Direction ensuite la zone Boraine pour de nouveaux contrôles. Cette fois, une voiture apparemment non conforme est repérée. Elle est comme on dit couramment "tunée". Les policiers vont notamment vérifier sa conformité. Les scooters sont aujourd'hui également en ligne de mire. La police les contrôle. Objectif : plus de sécurité sur nos routes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Enquêtes