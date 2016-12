RTL TVI 16:30 bis 17:40 Sonstiges Les reines du shopping Mindula F Stereo Merken 5 femmes, âgées de 18 à 70 ans, qui aiment le shopping et prêtent la plus grande attention à leur look, se lancent dans la première compétition de shopping de France, sous le regard expert de Cristina Cordula, conseillère en stylisme ! La compétition entre les candidates promet d'être acharnée cette semaine ! 5 anciennes gagnantes font leur retour au showroom pour remporter le titre suprême de " Reine des Reines du shopping ". Christelle, Mindula, Sarah, Michèle et Samira devront trouver cette semaine le look idéal pour le thème " Glamour avec une robe de soirée " avec un budget exceptionnel de 800 euros et pas un centime de plus ! Mindula, 21 ans, étudiante en région parisienne, était la reine du shopping de la semaine " Moderne avec des bottines ". Peu à l'aise avec le thème " Glamour avec une robe de soirée ", elle ne baissera pas les bras pour autant. Avec sa bonne humeur et sa fraîcheur, Mindula amusera ses rivales en se découvrant dans des robes qu'elle n'aurait jamais osé porter... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cristina Cordula Originaltitel: Les reines du shopping

