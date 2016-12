RTL TVI 13:40 bis 15:25 Sonstiges Les chassés-croisés de Noël USA, CDN 2011 Stereo Merken Les fêtes de Noël approchent. A Washington, Emily Spengler adorait toutes les traditions liées à cette période. Une joie qu'elle partageait avec son défunt mari, parti il y a bientôt trois ans. Redoutant de rester seule pour l'occasion, elle aimerait retrouver sa fille Heather, bloquée à Boston. Quant à Charles, écrivain de profession, il aimerait quitter sa ville de Boston, pour un endroit plus calme où il pourrait avancer sur son dernier roman. Le hasard faisant bien les choses, tous deux vont échanger, le temps des fêtes, leurs appartements respectifs... et qui sait, bien plus encore... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Cavanagh (Charles Johnson) Faith Ford (Emily Spengler) Gil Bellows (Ray Johnson) Gabrielle Miller (Faith Kerrigan) Emma Lahana (Heather Spengler) Andrew Francis (Jason) Lucy Jeffrey (Sarah) Originaltitel: Trading Christmas Regie: Michael Scott Drehbuch: Bruce Graham, Debbie Macomber Musik: James Jandrisch