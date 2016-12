RTL TVI 22:40 bis 23:45 Sonstiges Le meilleur pâtissier: à vos fourneaux Finale: Le chocolat Stereo Merken C'est l'ultime semaine de concours, " Le Meilleur Pâtissier : à vos fourneaux ! " poursuit la soirée et vous replonge dans un bain de chocolat ! Vous aimez l'opéra - Le maestro Cyril Lignac revisite ce grand classique de la pâtisserie française dans une barre chocolatée... facile à transporter ! Un croustillant shortbread, surmonté d'une ganache au chocolat, d'un biscuit Joconde et d'une onctueuse crème au beurre café... avec l'opéra façon barre chocolatée, mettez votre dessert et vos convives dans la poche ! A Mercotte ensuite de vous envoyer tout droit en Hongrie pour une recette ultra gourmande : la Dobos torta ! Non pas une, mais six couches de biscuit génoise garnies de ganache chocolat, le tout décoré de triangles de pâte sucrée caramélisée disposés en hélice, Mercotte vous fait voler très loin jusqu'au pays de la gourmandise ! Et pour cette grande semaine de finale, c'est un invité de choix, le grand Pierre Hermé, sacré Meilleur pâtissier du monde en 2016, qui vient vous dévoiler sa sculpture tout chocolat. Au creux d'une majestueuse statue des singes de la sagesse, il présentera ses multitudes de bonbons chocolat... Quand on aime, on ne compte pas ! Bêtisier de finale oblige, nous vous avons compilé les meilleurs moments de cette 5ème saison du " Meilleur Pâtissier ". Fourches, fous rires et ratés en tout genre... On pâtisse et on rit, sans modération ! C'est la grande finale, alors à vos marques, prêt, pâtissez ! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Faustine Bollaert