Le meilleur pâtissier Finale: Le chocolat Ce soir, c'est la grande finale ! Les 4 pâtissiers amateurs encore en lice vont s'affronter une dernière fois pour espérer décrocher le titre de " Meilleur Pâtissier " avec à la clef, pour le gagnant, la publication du livre de ses plus belles recettes. Mais avant de raccrocher le tablier, Cyril et Mercotte leur réservent une dernière petite surprise avec le thème particulièrement difficile du chocolat et, pour la première fois dans notre concours, la venue exceptionnelle du meilleur pâtissier au monde : Pierre Hermé. L'opéra sera cette semaine à l'honneur dans l'épreuve du classique revisité, imaginée par le chef Cyril Lignac. Composé d'un biscuit Joconde moelleux, d'une ganache onctueuse au chocolat et d'une crème au beurre café savoureuse, ce dessert est une véritable gourmandise digne d'une finale ! Alors, lequel de nos finalistes sera sacré petit rat de l'opéra et repartira sous les vivats - Place ensuite à Mercotte et à son inégalable épreuve technique, une épreuve jugée à l'aveugle. Cette semaine, en route pour la Hongrie avec la Dobos torta. Ce grand classique de la pâtisserie de l'Est se présente sous la forme d'une alternance de couches de génoise et de riche ganache au chocolat. Le gâteau est ensuite recouvert d'une épaisse couverture au caramel, découpée en triangles qui se chevauchent. Les finalistes parviendront-ils à déjouer les ultimes pièges de Mercotte - Enfin, pour l'ultime épreuve créative de ce concours, les finalistes devront réaliser une magnifique sculpture en chocolat qui servira d'écrin pour 40 bonbons au chocolat. En plus de Cyril et Mercotte, nos pâtissiers amateurs auront la chance d'être jugés par celui qui a été sacré meilleur pâtissier du monde en 2016 : Pierre Hermé. Comment les finalistes arriveront-ils à surprendre l'inventeur de la pâtisserie haute couture - Moderation: Faustine Bollaert Gäste: Gäste: Pierre Hermé (pâtissier)