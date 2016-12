RTL TVI 16:30 bis 17:40 Sonstiges Les reines du shopping Christelle F Stereo Merken 5 femmes, âgées de 18 à 70 ans, qui aiment le shopping et prêtent la plus grande attention à leur look, se lancent dans la première compétition de shopping de France, sous le regard expert de Cristina Cordula, conseillère en stylisme ! La compétition entre les candidates promet d'être acharnée cette semaine ! 5 anciennes gagnantes font leur retour au showroom pour remporter le titre suprême de " Reine des Reines du shopping ". Christelle, Mindula, Sarah, Michèle et Samira devront trouver cette semaine le look idéal pour le thème " Glamour avec une robe de soirée " avec un budget exceptionnel de 800 euros et pas un centime de plus ! Christelle, 53 ans, relookeuse aux allures de diva, avait décroché le titre sur le thème " Sensuelle avec de la dentelle ". Telle une star, notre quinqua de la Côte d'Azur saura éblouir son public, même si tous ses essayages ne seront pas couronnés de succès par Cristina et ses concurrentes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cristina Cordula Originaltitel: Les reines du shopping