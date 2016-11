France 2 20:30 bis 21:00 Sonstiges Le grand débat : présentation Live 16:9 Merken A l'issue du premier tour de la primaire de la droite et du centre, François Fillon et Alain Juppé sont arrivés en tête du scrutin qui a départager les candidats. Au cours du débat de ce soir, ils prennent la parole pour tenter de convaincre les électeurs de la pertinence de leur programme. Avant ce grand débat, Julian Bugier prend l'antenne pour mettre l'événement en perspective. In Google-Kalender eintragen Moderation: Julian Bugier