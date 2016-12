ZDF 03:55 bis 04:40 Dokumentation Terra X Alexander der Große (1/2): Auf dem Weg zur Macht Alexander der Große (1/2): Auf dem Weg zur Macht D 2014 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Als Alexander der Große im Jahr 356 vor Christus in Makedonien geboren wird, deutet nichts darauf hin, dass er in nur wenigen Jahren der mächtigste Mann der antiken Welt sein wird. Seine nordgriechische Heimat galt damals im Vergleich zu Athen oder Theben als eher rückständig. Neueste historische Forschungen zeigen, dass Alexanders Weg zur Macht tatsächlich alles andere als selbstverständlich war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Terra X Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 423 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 218 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 153 Min. Krieg der Welten

SciFi-Film

ProSieben 02:45 bis 04:40

Seit 78 Min.