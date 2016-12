Disney Channel 11:50 bis 12:20 Trickserie Die Schlümpfe Dr. Böse und Hr. Freundlich / Don Schlumpfo USA, B 1986 16:9 HDTV Merken (a) Das Leben ist nicht immer einfach für Rotznase, den jungen Lehrling des bösen Zauberers Gargamel. Gargamel ist bestenfalls ein griesgrämiger, reizbarer und übel gesinnter Zeitgenosse. Aber hier ist nun eine Zauberformel, die garantiert auch die niederträchtigsten Menschen in sanfte, liebevolle Wesen verwandelt. (b) Jeder hat seine eigenen Träume. Schlumpfine träumt davon, dem legendären Don Schlumpfo, den flotten, geistreichen, verwegenen Helden so vieler fesselnder Geschichten, zu begegnen. Bei so viel Schwärmerei zucken die Schlümpfe nur die Achseln... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: De Smurfen

