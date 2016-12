Österreich 1 09:05 bis 09:30 Sonstiges Radiokolleg Wunder über Wunder. Das Veränderungspotenzial von Unerklärlichem (3) Merken Sie sind etwas ganz Persönliches. Sie treten in Erscheinung, wenn sich etwas verändert, und keiner weiß, warum. Wunder müssen nicht erklärt werden, es gibt sie. Und sie fließen in zahlreiche Redensarten ein. "Da wirst Du noch Dein blaues Wunder erleben!" zum Beispiel. "Etwas grenzt an ein Wunder". Oder "Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind!" Und fast immer ist damit eine Wendung zum Guten gemeint. Sie wirken im individuellen Schicksal, und manchmal auch in der großen Politik. So grenzte der Fall der Berliner Mauer für viele Menschen an ein Wunder. Der Film "Das Wunder von Bern" wiederum erzählt, wie ein Vater seine kriegstraumatischen Erlebnisse überwindet und eine verständnisvolle Beziehung zu seinem halbwüchsigen Sohn aufbaut. Gewähren Wunder einen Blick hinter die Kulissen? Weisen sie auf Prozesse hin, die aus dem Fokus gerückt sind? In der Medizin geben Spontanheilungen den Wissenschafter/innen Rätsel auf. Sind sie ein Indiz für unerforschte Gebiete im Feld der Medizin? Forscher/innen zerbrechen sich weltweit den Kopf über diese unerklärlichen Phänomene, die Betroffene einfach als Wunder erleben. In Google-Kalender eintragen

