TNT Comedy 11:05 bis 11:20 Trickserie Robot Chicken Krieg der Sternchen USA 2011 16:9 Staffel fünf von Robot Chicken beginnt mit der Landung an den Stränden der Normandie. Die Macher der Serie beschäftigen sich mit unter anderem mit der Frage, wie Kohlkopfpuppen hergestellt werden und welche Reaktionen Shows wie STOMP! auslösen können. Und wir erfahren, was Skeletor unternimmt, als Snake Mountain zwangsversteigert werden muss. Originaltitel: Robot Chicken