RTL2You 22:15 bis 22:45 Magazin Hainspiel D 2016 16:9 HDTV Merken Hainspiel ist wieder da: oft zurückgefordert, dank RTL 2 YOU nun endlich zurück. Eine halbe Stunde Games pur, mit mir, David Hain. In Folge 1 widme ich mich dem großen Abschied der Witcher-Saga, zeige die Hits der kommenden Woche und zeige euch Overwatch-Pornos. Letzteres könnte allerdings auch gelogen sein. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Hainspiel

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 353 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 153 Min. Der Antichrist

Horrorfilm

ARTE 01:15 bis 02:55

Seit 98 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 83 Min.