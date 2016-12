BBC Entertainment 11:30 bis 12:25 Sonstiges Little Dorrit GB, USA 2008 Merken Amy receives a proposal of marriage which throws her into confusion, while the villainous Rigaud arrives in London. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Russell Tovey (John Chivery) Tom Courtenay (Mr. Dorrit) Matthew Macfadyen (Arthur Clennam) Alex Wyndham (Henry Gowan) Georgia King (Pet Meagles) Claire Foy (Amy Dorrit) Freema Agyeman (Tattycoram) Originaltitel: Little Dorrit Regie: Dearbhla Walsh Drehbuch: Charles Dickens, Andrew Davies Musik: John Lunn

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:58 bis 14:14

Seit 255 Min. Der Nussknacker

Ballett

3sat 11:15 bis 13:00

Seit 58 Min. SpongeBob Schwammkopf

Trickserie

Nick 11:45 bis 12:15

Seit 28 Min. Ski alpin

Ski

Eurosport 11:45 bis 12:30

Seit 28 Min.