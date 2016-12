KI.KA 09:05 bis 09:17 Trickserie Charley Wo ist Dudu? / Der fliegende Dudu F, B, CDN 2013-2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Wo ist Dudu?: Nach einem hektischen Rennen durch die Gänge eines Supermarkts, stellt Charley fest, dass er Dudu verloren hat. Er macht sich sofort im Labyrinth der Regale auf die Suche nach seinem Freund. Charley ist kurz davor zu verzweifeln, als er seinen Teddy in einem Kasten zwischen lauter neuen Stofftieren entdeckt. Charley eilt darauf zu, aber o weh, ein kleiner Junge hat sich Dudu geschnappt und geht damit zur Kasse. Der fliegende Dudu: Am Strand weht ein kräftiger Wind, genau das richtige Wetter, um Drachen steigen zu lassen. Charley und Willy sind aufgeregt: Sie nehmen an einem Drachensteige-Wettbewerb teil. Dudu will Charley helfen, verheddert sich aber in der Leine und wird in die Luft gezogen und vom Wind über die Wellen getrieben. Charley gerät in Panik: Wie kann er seinen Teddy wieder sicher zurück auf die Erde holen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: T?Choupi et ses amis Regie: Lionel Kerjean Drehbuch: Thierry Courtin, Marie de Banville, Valérie Magis Musik: Guillaume Poyet

