ATV 2 22:00 bis 00:04 Drama Moonlight & Valentino GB, USA 1995 Nach dem Bühnenstück von Ellen Simon 2016-12-21 01:50 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Von einem Moment auf den anderen gerät Rebeccas Leben völlig aus der Bahn. Nach dem plötzlichen Unfalltod ihres Ehemannes steht sie auf einmal alleine da. Ihre kleine Schwester Lucy, ihre beste Freundin Silvie und ihre ehemalige Stiefmutter Alberta versuchen ihr beizustehen, haben aber auch mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen. Während sich die vier Freundinnen mit ihrer Trauer, Freundschaft und dem Neubeginn auseinandersetzten, taucht in der Nachbarschaft ein äußerst attraktiver Maler mit seinem Hund Valentino auf und bringt die Gefühlswelt der Frauen gehörig ins Schwitzen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elizabeth Perkins (Rebecca Trager Lott) Gwyneth Paltrow (Lucy Trager) Whoopi Goldberg (Sylvie Morrow) Kathleen Turner (Alberta Trager) Jon Bon Jovi (Anstreicher) Shadia Simmons (Jenny Morrow) Erica Luttrell (Drew Morrow) Originaltitel: Moonlight and Valentino Regie: David Anspaugh Drehbuch: Ellen Simon Kamera: Julio Macat Musik: Howard Shore Altersempfehlung: ab 6