ATV 2 20:15 bis 22:00 Komödie Coffee Shop - Liebe zum Mitnehmen USA 2014 2016-12-21 00:05 Stereo Die junge Kaffeehausbesitzerin Donavan Turner lebt in einer malerischen Kleinstadt und betreibt dort ein hippes Café. Voller Leidenschaft widmet sie sich ihrem Geschäft und ihren Gästen. Doch in Sachen Liebe ist sie nach wie vor auf der Suche nach dem Richtigen. Eines Tages lernt sie den Drehbuchautor und Teetrinker Ben kennen und die beiden kommen sich näher. Doch ausgerechnet jetzt taucht auf einmal auch noch ihr Ex-Freund Patrick auf, der noch immer Gefühle für sie hegt. Noch dazu will der neue Bankbesitzer ihr den Geldhahn zudrehen und droht ihr mit einer Zwangsversteigerung ... Schauspieler: Laura Vandervoort (Donavan) Rachel Hendrix (Becky) Jason Burkey (Kevin) Cory M. Grant (Ben) Josh Ventura (Patrick) Dave Alan Johnson (Mr. Conner) Gabriela Lopez (Sarah) Originaltitel: Coffee Shop Regie: Dave Alan Johnson Drehbuch: Jon Erwin, Theresa Preston Kamera: Kristopher Kimlin Musik: BJ Davis Altersempfehlung: ab 6