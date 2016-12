ATV 2 12:10 bis 13:10 SciFi-Serie Stargate: SG1 Daniels Träume USA 2004 Stereo Merken Daniel steckt in einer tiefen Krise: Er kann nicht mehr schlafen. Und wenn es ihm doch gelingt, einzuschlafen, hat er furchterregende Alpträume. Irgendwann findet er heraus, dass der Goa'uld Osiris für seiner Misere verantwortlich ist. Osiris schleicht sich nachts an Daniels Lager, um sein Gehirn anzuzapfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jonathan "Jack" O'Neill) Amanda Tapping (Captain/Major Samantha "Sam" Carter) Christopher Judge (Teal'c) Don S. Davis (General George Hammond) Michael Shanks (Dr. Daniel Jackson) David DeLuise (Pete Shanahan) Anna-Louise Plowman (Dr. Sarah Gardner/Osiris) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: William Waring Drehbuch: Damian Kindler Kamera: Peter F. Woeste Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 16

