ATV 11:45 bis 12:40 Actionserie Revolution Falsche Patrioten USA 2013 2016-12-22 06:15 Stereo Wieder da Merken Sechs Monate sind vergangen, seit im Tower für ein paar Minuten der Strom eingeschaltet wurde und dadurch Atomraketen auf Atlanta und Philadelphia gezündet wurden. Rachel kämpft mit Schuldgefühlen und den Erinnerungen an die traumatischen Ereignisse. Auch ihr zurückgekehrter Vater sowie Miles und Aaron versuchen ein neues Leben in einer Kleinstadt aufzubauen. Charlie kämpft sich indessen auf eigene Faust durch und sieht in "New Vegas" den unter neuer Identität lebenden Monroe wieder. Neville und Jason befinden sich in einem Flüchtlingslager, als eine Flotte der amerikanischen Regierung eintrifft... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Burke (Miles Matheson) David Lyons (Bass Monroe) Tracy Spiridakos (Charlie Matheson) Elizabeth Mitchell (Rachel Matheson) Zak Orth (Aaron Pittman) Giancarlo Esposito (Tom Neville) JD Pardo (Jason Neville) Originaltitel: Revolution Regie: Steve Boyum Drehbuch: Eric Kripke Kamera: Jimmy Lindsey Musik: Christopher Lennertz Altersempfehlung: ab 12

