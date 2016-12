ATV 05:50 bis 06:15 Comedyserie Retired at 35 Poker Face USA 2012 Stereo Merken Alans traditioneller Pokerabend bekommt einen unerwarteten Neuzugang: Elaine. Seine Freunde amüsieren sich prächtig und wollen Elaine als fixes Mitglied in die Pokerrunde aufnehmen sehr zum Missfallen von Alan. Währenddessen ist David immer noch verzweifelt auf Jobsuche und bekommt dabei Unterstützung von Brandon. Ob das gut gehen kann?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Segal (Alan Robbins) Jonathan McClain (David Robbins) Jessica Walter (Elaine Robbins) Ryan Michelle Bathe (Jessica Sanders) Josh McDermitt (Brandon) Johnathan McClain (David Robbins) Marissa Jaret Winokur (Amy Robbins) Originaltitel: Retired at 35 Regie: Andy Cadiff Drehbuch: Vince Calandra Kamera: Donald A. Morgan Musik: Ron Wasserman

