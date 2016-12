3sat 11:15 bis 13:00 Ballett Der Nussknacker Ballett in zwei Akten nach Marius Petipa und Lew Iwanow A 2012 Stereo Dolby 16:9 HDTV Live TV Merken Der "Nussknacker" ist eines der meistgespielten Werke der Ballettliteratur und hat 2012 in der Fassung von Rudolf Nurejew Einzug in den Spielplan der Wiener Staatsoper gehalten. Nurejews "Nussknacker" basiert auf dem fantastischen Märchen von E. T. A. Hoffmann. Die Musik Tschaikowskis nutzte er für eine anspruchsvolle Abfolge komplizierter Schritte und Kombinationen, wie sie in kaum einer anderen Choreografie zu finden sind. 1985 brachte Nurejew seine Choreografie mit dem von ihm geleiteten Ballett der Pariser Oper heraus. Der damals am Beginn seiner Tänzerkarriere stehende Manuel Legris wirkte als Solist mit. Als Wiener Ballettdirektor legte Legris von Anfang an großen Wert auf die Pflege des Nurejew'schen Erbes, dessen Grundstein Nurejew selbst in den 1960er Jahren mit seiner "Schwanensee"-Inszenierung gelegt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Liudmila Konovalova (Marie) Vladimir Shishov (Drosselmeyer / Prinz) Originaltitel: Tschaikowsky, Der Nussknacker Musik: Peter Tschaikowsky

