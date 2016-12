hr2 21:00 bis 22:30 Sonstiges "Writing through Genesis" Merken Das Hörspiel beruht auf John Cages Mesostic-Methode, die die horizontale Ebene eines Textes in ein vertikales Poem transferiert. Der Cage- und Joyce-Kenner Klaus Reichert hat sie auf das 1. Buch des Alten Testaments übertragen und dabei den Text in Hebräisch, Deutsch, Griechisch, Latein, Französisch und Englisch lesen lassen. Die vertikale Mittellinie ergibt dabei jeweils die ersten beiden Wörter der Bibel: "Im Anfang". Das vielsprachige Textmaterial war Ausgangspunkt für die Komposition von Alessando Bosetti. Aus der Begründung der Jury der Akademie der Datstellenden Künste, die das Stück zum "Hörspiel des Monats Dezember 2015": "Bosetti und Reichert ist hiermit eine moderne und eigenwillige Interpretation der Schrift und liturgischer A-cappella-Gesänge gelungen." In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Steffi Weismann, Tilmann Walzer, Katarina Rasinski, Christian Kesten, Henrik Kairies, Ariane Jessulat Regie: Alessandro Bosetti Musik: Alessandro Bosetti