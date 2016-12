Bayern 4 09:05 bis 11:55 Sonstiges Philharmonie Das Konzert am Vormittag Merken <bk>Milij Balakirew: "In Böhmen" (BBC Philharmonic, Leitung: Vassily Sinaisky)<ek><bk>Joseph Martin Kraus: Konzert G-Dur (David Aaron Carpenter, Viola; Riitta Pesola, Violoncello; Tapiola Sinfonietta, Leitung: Janne Nisonen)<ek><bk>Vincent d'Indy: Suite dans le style ancien D-Dur op. 24 (Isländisches Sinfonieorchester, Leitung: Rumon Gamba)<ek><bk>Ernst von Dohnányi: "Sinfonische Minuten" op. 36 (Buffalo Philharmonic Orchestra, Leitung: JoAnn Falletta)<ek><bk>Johan Svendsen: Romanze G-Dur op. 26 (Philharmonisches Orchester Oslo, Violine und Leitung: Øivin Fjeldstad)<ek><bk>Wolfgang Amadeus Mozart: Klavierkonzert C-Dur KV 415 (Olivier Cavé, Klavier; Divertissement, Leitung: Rinaldo Alessandrini)<ek><bk>Giuseppe Verdi: Streichquartett e-Moll (Quartetto di Cremona)<ek><bk>Franz Schubert: Sinfonie Nr. 4 c-Moll, "Tragische" (Münchner Philharmoniker, Leitung: Ingo Metzmacher)<ek>. In Google-Kalender eintragen

