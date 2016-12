puls 4 15:00 bis 16:00 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Mord in Montana USA 1989 2016-12-21 04:45 16:9 HDTV Merken In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Julie Adams (Eve Simpson) Luke Askew (Noah Harwood) Frederick Coffin (Tim Mulligan) Gloria DeHaven (Phyllis Grant) Kathryn Grayson (Ideal Molloy) Page Hannah (Sybil Reed) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Walter Grauman Drehbuch: Paul Savage Kamera: John Elsenbach Musik: Richard Markowitz Altersempfehlung: ab 12