DR Kultur 21:30 bis 22:30 Sonstiges "Das Tangotier oder Reibung erzeugt Wärme" Merken "Wir vertanzten uns ineinander. Wir veratmeten uns ineinander. Es ist Lust, gierig zu sein. Wir schliefen miteinander Tango. Wir machten das zweirückige Tier, das tanzt. Elegant, souverän, frei." Eine Leidenschaft verbindet Meret mit Alexander. Das beginnt in Clärchens Ballhaus in der Berliner Tangoluft, es hört nicht auf in den Trennungen danach, nicht durch Weltreisen, Depressionen und Eifersucht. "Es schwimmt mir im Blut, nagt an meinen Knochen, beißt mir ins Herz." In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Jördis Triebel, Ulrich Noethen, Christian Schmidt, Markus Meyer Regie: Alexander Schuhmacher