DR Kultur 15:05 bis 15:30 Sonstiges Kakadu Musiktag "Ich bin kein Freund von Traurigkeit". Engelbert Humperdincks Oper "Hänsel und Gretel" Merken Bald ist Weihnachten, und die Zeit vor Weihnachten ist auch eine Zeit des Geschichtenerzählens. Besonders die alten Märchen werden wieder herausgekramt und immer wieder neu erzählt. Auch in der Musik. So wird zum Beispiel auf vielen Opernbühnen im Dezember "Hänsel und Gretel" gespielt - oder besser: gesungen. Denn dieses bekannte Märchen der Brüder Grimm gibt es auch als Oper von dem Komponisten Engelbert Humperdinck. Für viele Kinder ist es ihre erste Oper. Für manche auch die letzte - denn nicht jeder kann Opern besonders gut leiden. Maria Riederer hat Kinder getroffen, die selbst in der Oper Hänsel und Gretel in Köln mitsingen. Sie hat sich die Oper zum vierten Mal in ihrem Leben angehört und hat wieder neue kleine lustige oder gruselige Dinge entdeckt, die diese Oper alles andere als langweilig machen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Paulus Müller