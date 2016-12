ORF 3 23:20 bis 01:05 Tragikomödie Zimt und Koriander GR, TRK 2003 2016-12-22 10:30 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der bis dato erfolgreichste Film Griechenlands überzeugt durch seine Zutaten: Charismatische Schauspieler, sensibler Humor und ein Schuss Romantik machen die griechisch-türkische Familienchronik zum sinnesfreudigen Filmgenuss. Bis 1964 lebte die griechischstämmige Familie Iakovides glücklich in Konstantinopel. Dann wurde sie aus der türkischen Hauptstadt Istanbul vertrieben und musste in Griechenland eine neue Heimat finden. 35 Jahre später erinnert sich der Astrophysiker Fanis an seine Kindheit in der 'Stadt'. An die Weisheiten seines Großvaters, der als Gewürzhändler in Istanbul geblieben ist. An seine türkische Freundin Saime. Und den sinnlichen Duft und Geschmack der köstlichsten Rezepte, die sein Leben begleitet haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Georges Corraface (Fanis Iakovidis) Ieroklis Michaelidis (Savvas Iakovidis) Renia Louizidou (Soultana Iakovidou) Tamer Karadagli (Mustafa) Basak Köklükaya (Saime) Tassos Bandis (Opa Vasilis) Stelios Mainas (Onkel Aimilios) Originaltitel: Politiki kouzina Regie: Tassos Boulmetis Drehbuch: Tassos Boulmetis Kamera: Takis Zervoulakos Musik: Evanthia Reboutsika