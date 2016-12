sixx 05:35 bis 06:10 Mysteryserie Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits Die letzte Hinrichtung USA 2006 16:9 HDTV Merken Melinda besucht zusammen mit Jim und Andrea die Galerie von Alan Rowe. Rowe ist ein Freund des Malers Clete Youngblood, der wegen Mordes hingerichtet wurde, und stellt dessen Bilder aus. Als Leslie, Youngbloods Tochter, in die Galerie stürmt und Rowe des Betruges gegenüber ihrem Vater bezichtigt, spürt Melinda, dass Cletes Geist anwesend ist und seiner Tochter helfen will. Sie will vermitteln, doch Leslie glaubt nicht, dass Melinda den Geist ihres Vaters spüren kann ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Conrad (Jim Clancy) Jennifer Love Hewitt (Melinda Gordon) Jennifer Ann Massey (Schöne Blondine) Kristen Kaveney (Leslie Youngblood, jung) Liam Waite (Clete Youngblood) Saige Thompson (Leslie Youngblood) Aisha Tyler (Andrea Marino) Originaltitel: Ghost Whisperer Regie: James Frawley Drehbuch: David Fallon Kamera: James Chressanthis Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 12

