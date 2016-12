ORF 1 14:55 bis 15:20 Comedyserie Malcolm mittendrin Deweys Hund USA 2002 2016-12-22 08:00 Dolby Untertitel Merken Der Tag der Rache ist gekommen: Dewey kann dank seines Hundes Marshmallow seinen Brüdern Reese und Malcolm endlich alles zurückzahlen, was diese ihm bisher angetan haben. Doch die beiden Jungs lassen sich das nicht lange gefallen. Lois und Hal sind unterdessen bemüht, endlich wieder einen romantischen Abend miteinander zu verbringen. Nach zwei missglückten Versuchen entscheidet sich das Paar, richtig schön essen zu gehen. Aber auch das endet in einem Desaster! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frankie Muniz (Malcolm) Jane Kaczmarek (Lois) Bryan Cranston (Hal) Christopher Masterson (Francis) Justin Berfield (Reese) Erik Per Sullivan (Dewey) Ransford Doherty (Orderly) Originaltitel: Malcolm in the Middle Regie: Bob Stevens Drehbuch: Michael Glouberman Kamera: Levie Isaacks Musik: Julie Houlihan Altersempfehlung: ab 12